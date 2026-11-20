SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin APEC ekonomileri arasındaki işbirliğini yeni bir zirveye taşıdığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Wang perşembe günkü açıklamasında, zirvenin bu yıl ev sahipliği yaptıkları en önemli diplomatik etkinlik olduğunu vurguladı.

Zirvede kabul edilen APEC Liderleri Shenzhen Vizyonu'nun iddialı, uygulanabilir ve kapsamlı olduğunu söyleyen Wang, vizyon belgesinin APEC "Çin Yılı"nın en önemli sonucunu ve APEC işbirliğinde yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydetti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, açıklık, entegrasyon, girişimcilik, inovasyon ve kapsayıcı kalkınma ilkelerine dayalı bir Asya-Pasifik topluluğunun inşası çağrısında bulunduğunu aktardı.

Xi'nin nasıl bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturulması gerektiğine ve bunun nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin önerilerini ayrıntılı biçimde açıkladığını belirten Wang, zirvenin Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi sürecinin ilerletilmesine de yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Zirvede kabul edilen güncellenmiş APEC Bağlantılılık Yol Haritası'na dikkat çeken Wang, söz konusu belgenin altyapı gelişimini ilerletmeyi, tedarik zinciri bağlantılılığını güçlendirmeyi, politika ve mevzuat alanlarındaki işbirliğini artırmayı ve insanların ülkeler arasındaki seyahatlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Wang, dijital ve gelişmekte olan teknolojilerin istihdam ve refahı artırmak amacıyla kullanılmasına ilişkin APEC bildirisinin kabul edilmesinde Çin'in oynadığı rolü övgüyle değerlendirdi. Dışişleri bakanı, bildirinin yüksek nitelikli tam istihdamı, kamu hizmetlerini ve dijital altyapıyı güçlendirmek amacıyla yapay zeka ve diğer teknolojilerdeki işbirliğini uyumlu kılmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca, Xi'nin Asya-Pasifik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir Asya-Pasifik topluluğu çalışmaları merkezinin kurulması, Körfez Bölgeleri Ekonomik İşbirliği Uluslararası Birliği'nin oluşturulması önerisi ve tatbiki işbirliğine yönelik mali destek gibi bir dizi önlem duyurduğuna da değindi.

Wang, Asya-Pasifik topluluğunun inşasındaki temel dayanakları ve öncelikleri ortaya koyduklarını, ayrıca uygulamaya yönelik bir yol haritası çizdiklerini belirterek, "Asya-Pasifik topluluğuna doğru yolculuğun Shenzhen'de gerçek anlamda başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.