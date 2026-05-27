Washington'da Kağıt Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı ve 9 kişiye de ulaşılamadığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Washington eyaletinin Longview kentindeki Nippon Dynawave Packaging isimli kağıt ve ambalaj tesisinde yerel saatle 07.30 sularında patlama meydana geldi.

Longview İtfaiye Departmanı, kağıt üretim sürecinde kullanılan "white liquor (beyaz sıvı)" isimli bir kimyasal karışımın bulunduğu tankın patladığını açıkladı.

Yetkililer, olay yerinin çevredekiler için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ancak yine de insanların bölgeden uzak durması gerektiğini ifade etti.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i şirket çalışanı 1'i itfaiyeci olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, 9 kişiye ise ulaşılamadığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yapısal riskler nedeniyle olay yerindeki arama, kurtarma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.