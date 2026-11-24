Katar ile ABD arasında 8. Stratejik Diyalog Toplantısı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun eş başkanlığında Washington'da gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, yatırım ve kültürel alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantı kapsamında iki ülke arasında yapay zeka alanında işbirliğinin hızlandırılmasına yönelik ortaklık anlaşması ve kritik minerallerin işlenmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Taraflar, uluslararası meselelerde işbirliğinin geliştirilmesi, Latin Amerika'daki yeni işbirliği fırsatları ve iki ülke arasındaki savunma ortaklığının yanı sıra deniz seyrüsefer özgürlüğünün önemini görüştü.

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler, özellikle bölgede gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon görüşüldü.

Toplantıya Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed bin Muhammed es-Seyyid ve Katar'ın Washington Büyükelçisi Meşal bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.