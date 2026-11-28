ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda American Airlines'a ait iki yolcu uçağının kanatları kalkış için taksi yaptıkları esnada çarpıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Dallas-Fort Worth uçuşu için hazırlanan American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, aynı hava yolu şirketine ait Chicago uçuşu için pistte bulunan başka bir uçağın kanadına çarptı.

Uçakların güvenli bir şekilde tekrar terminale döndüğü olayda yaralanan olmazken, FAA konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Aynı havalimanında Ocak 2025'te bir yolcu uçağı ile orduya ait helikopterin havada çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirmişti.