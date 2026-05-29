WEFA\'dan Arnavutluk\'a Yetimlere Yardım

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi 350 yetim çocuğa zekat ve kıyafet yardımı ulaştırdı.

Kurban Bayramı kapsamında Arnavutluk'a gelen WEFA gönülleri, yardım programını tamamladı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Şentürk, yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentürk, bu yıl Arnavutluk'ta 320 aileye kurban etlerini İslami usullere göre hijyenik standartlarda keserek ulaştırdıklarını belirterek, "Kurban kampanyamız bünyesinde, 100 yetim kardeşimize bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu zekat paralarını iletmiş olduk. Arnavutluk'ta banka sisteminin güvenilir olması nedeniyle zekatlarımızı para olarak değil, çekle teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Şentürk, bunun yanı sıra WEFA'dan devamlı destek alan 250 yetim çocuğa da kıyafet yardımında bulunduklarını dile getirdi.

Bağışçıların verdiği emanetleri, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde iletmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Şentürk, "Bundan sonra da dünyanın dört bir yanında nerede ihtiyaç sahibi, mazlum varsa WEFA olarak bağışçılarımızın emanetlerini en iyi şekilde ulaştırmak üzere yollarda olacağız." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Genel Başkanı Mehdi Gurra ise üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde aldığını, vakıflarının 20 yıl önce Arnavutluk'ta kurulduğunu ve o günden itibaren WEFA ile ortak projelere imza attıklarını anlattı.

Kurban organizasyonunu bu sene de WEFA ile birlikte yaptıklarına işaret eden Gurra, "Şimdiye kadar WEFA ile sadece kurban değil, yetimlere kılık kıyafet, yetim ailelerine ev eşyası temini ve ev tadilatları gibi ortak nice projelerimiz oldu." şeklinde konuştu.