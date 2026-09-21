Weidel, CDU'yu sol partilere bağımlı olmakla suçladı; Mecklenburg'da CDU barajı aşamadı - Son Dakika
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Weidel, CDU'yu sol partilere bağımlı olmakla suçladı; Mecklenburg'da CDU barajı aşamadı

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AfD Eş Genel Başkanı Weidel, CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern'de barajı aşamadığına dikkati çekerek partisinin CDU'nun yerini aldığını savundu. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD yüzde 38,2 oyla birinci oldu; CDU yüzde 4,9'da kalarak 1945'ten beri ilk kez eyalet meclisine giremedi.

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel, partisinin Hristiyan Demokrat Birliğin (CDU) yerini aldığını ifade etti.

AfD'nin eş genel başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçim sonuçlarını Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

Weidel, özellikle CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 5 barajını aşamadığına dikkati çekerek, "Seçim sonucu CDU'nun halk partisi olarak yerini bizim aldığımızı çok net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Almanya'yı krizden çıkarmak için partiler arası acilen görüşmeler yapılmasını isteyen Weidel, CDU'yu AfD'den uzak durarak sol eğilimli partilere bağımlı hale gelmekle suçladı.

Weidel, CDU'yu AfD'ye yönelik stratejisini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Rusya ile ilişkiler

Alice Weidel, Rusya ile ilişkiler konusunda da yalnızca Moskova ile değil, ABD ile de yakın iletişim kurulmasını savundu.

Weidel, kesinlikle sadece bir tarafla konuşmayacaklarını, iki tarafla da konuşacaklarını belirterek, Rusya tarafıyla da iletişim kanalı açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya ile yeniden iletişim kurulmasının Almanya'nın uluslararası alandaki rolünü güçlendireceğini savunan Weidel, AfD'nin güvenilir ortak olarak görülebileceğini söyledi.

Weidel ayrıca bir soru üzerine Adolf Hitler'in tamamen sol eğilimli bir politika izlediğini ileri sürerek, "O bir sol radikal, bir sol aşırıcıydı. Tarih de bunu doğrulayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tino Chrupalla da Rusya ile diyaloğun yeniden kurulması ve Moskova ile ilişkilerde yeni politika izlenmesi çağrısında bulundu.

Eyalet seçimlerinin öncelikle federal hükümete yönelik mesaj niteliğinde olduğunu söyleyen Chrupalla, vatandaşların Almanya'da farklı bir politika, farklı barış ve diplomasi politikası istediğini savundu.

Chrupalla, Başbakan Friedrich Merz'in Moskova'yı ziyaret ederek Rus yetkililerle görüşmesi gerektiğini ifade ederek, bunun "gerginlik ve silahlanma sarmalının kırılmasına" katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Chrupalla, Rusya'nın yanı sıra ABD ve Çin gibi tüm büyük güçlerle iyi ilişkiler kurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya'dan ucuz enerji tedarikinin yeniden başlatılmasının Almanya ekonomisine rekabet avantajı sağlayacağını dile getiren Chrupalla, Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının esas olarak Alman ekonomisine zarar verdiğini savundu.

AfD Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçimi kazandı

AfD Mecklenburg-Vorpommern'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde yüzde 38,2 oyla birinci olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı.

Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 ile eyalet meclisine girmeyi başardı.

Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu CDU ise yüzde 4,9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi.

Kaynak: AA
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