WFP Yemen'de çatışmaların gıda güvensizliğini hızla artırdığı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de çatışmaların tırmanmasının, aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu.

Genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan açıklamada, "WFP, bugün tırmanan çatışmaların aileleri evlerini terk etmeye zorlaması, piyasaları sekteye uğratması ve insani erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümeti kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, yeniden başlayan çatışmaların 149 binden fazla kişiyi yerinden ettiğine dikkat çekilirken, yerinden edilen ailelerin en temel ihtiyaçlarının başında gıdanın geldiği belirtildi.

WFP'nin erişimin mümkün olduğu bölgelerde yaptığı son izlemelerde, hanelerin yüzde 74'ünün temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığının tespit edildiği ve bunun da bu yıl kaydedilen en yüksek oran olduğu, dolayısıyla da gıda güvenliği durumunun ciddi şekilde kötüleştiği vurgulandı.

Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"5 yaşın altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bunların 500 bini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike oluşturan en ağır biçimi olan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Bazı topluluklar, yerinden edilme bölgelerinin yakınında piyasalara erişimin sınırlı veya imkansız olması nedeniyle nakit yardımı yerine yalnızca ayni yardımlara ulaşabiliyor."

Çatışmaların yanı sıra artan fiyatların gıdaya erişimi daha da kısıtlamasıyla durumun kötüye gittiğine işaret edilen açıklamada, "Taiz'in bazı bölgelerinde buğday unu fiyatları yalnızca iki hafta içinde yüzde 10 arttı. Tüccarlar ise buğday stoklarının yalnızca iki aylık talebi karşılayabilecek düzeyde olduğunu tahmin ediyor. Bitkisel yağ tedarikindeki aksaklıklar da halihazırda yüksek seyreden gıda fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'in gıda ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını ithal ettiği aktarılan açıklamada, "Bu durum aileleri ticaret, deniz taşımacılığı ve tedarik zincirlerindeki aksamalara karşı son derece kırılgan hale getiriyor. Batı kıyısı boyunca ve Babulmendeb koridoru çevresinde yaşanabilecek yeni istikrarsızlık, gıda fiyatlarını daha da yükseltme ve Yemen'de ve daha geniş bölgede gıda güvensizliğini derinleştirme riski taşıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, ayrıca Yemen'de Husilerin alıkoyduğu BM çalışanlarına da değinilerek, "Aralarında 38 WFP çalışanının da bulunduğu 73 BM personeli, Husilerin fiili yönetimi tarafından halen alıkonulmuş durumdadır. WFP, BM Genel Sekreteri'nin bu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması yönündeki çağrısına katılmaktadır." ifadeleri yer aldı.