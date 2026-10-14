WFP, Yemen'in Taiz kentinde 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de tırmanan çatışmaların ve yolların kapanmasının 800 bin kişiye hayat kurtarıcı gıda yardımının ulaştırılmasını engellediği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan açıklamada, özellikle Taiz kentinde çatışmalar ve güvenlik sorunlarının insani yardımlara erişimi engellediği, yardım kuruluşlarının kentte 200 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 600 binden fazla kişiye ulaşamadığı belirtildi.

Ülke genelinde ise 800 bin kişiye hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılamamasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Yemen genelinde 18 milyondan fazla kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığı kaydedilirken, bu çocuklardan 500 bininin hayati düzeyde ağır akut yetersiz beslenmeden etkilendiği bildirildi.

WFP'nin açıklamasında, erişilebilen bölgelerde yaptığı son izleme çalışmalarında hanelerin yüzde 74'ünün temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaydedildi.

Aralarında WFP'nin 37 çalışanının da bulunduğu 72 BM personelinin Husilerin fiili yönetimi tarafından alıkonulduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, WFP'nin, erişimin mümkün olduğu bölgelerde çatışmalar nedeniyle yerinden edilen 115 binden fazla kişiye acil yardım sağladığı, erişim imkanlarının oluşması halinde 1,5 milyon kişiye kadar yardım ulaştırmaya hazır olduğu bildirildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.