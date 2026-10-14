WFP, Yemen'in Taiz kentinde 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

WFP, Yemen'in Taiz kentinde 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WFP, Yemen'de çatışmalar ve kapanan yollar nedeniyle 800 bin kişiye hayat kurtarıcı gıda yardımı ulaştırılamadığı uyarısında bulundu. Taiz'de 600 binden fazla kişiye ulaşılamazken, ülke genelinde 18 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de tırmanan çatışmaların ve yolların kapanmasının 800 bin kişiye hayat kurtarıcı gıda yardımının ulaştırılmasını engellediği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan açıklamada, özellikle Taiz kentinde çatışmalar ve güvenlik sorunlarının insani yardımlara erişimi engellediği, yardım kuruluşlarının kentte 200 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 600 binden fazla kişiye ulaşamadığı belirtildi.

Ülke genelinde ise 800 bin kişiye hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılamamasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Yemen genelinde 18 milyondan fazla kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığı kaydedilirken, bu çocuklardan 500 bininin hayati düzeyde ağır akut yetersiz beslenmeden etkilendiği bildirildi.

WFP'nin açıklamasında, erişilebilen bölgelerde yaptığı son izleme çalışmalarında hanelerin yüzde 74'ünün temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaydedildi.

Aralarında WFP'nin 37 çalışanının da bulunduğu 72 BM personelinin Husilerin fiili yönetimi tarafından alıkonulduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, WFP'nin, erişimin mümkün olduğu bölgelerde çatışmalar nedeniyle yerinden edilen 115 binden fazla kişiye acil yardım sağladığı, erişim imkanlarının oluşması halinde 1,5 milyon kişiye kadar yardım ulaştırmaya hazır olduğu bildirildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelYemenDünyaAkutTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:15:21. #.0.2#
SON DAKİKA: WFP, Yemen'in Taiz kentinde 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei