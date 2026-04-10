WhatsApp ve Meta ABD'de Gizlilik Davasıyla Karşı Karşıya

WhatsApp ve çatı şirketi Meta, ABD'de açılan yeni bir toplu dava ile gizlilik iddialarının odağında yer aldı. Kaliforniya federal mahkemesinde görülen davada, platformun uçtan uca şifreleme vaadine rağmen kullanıcı mesajlarına erişim sağlandığı öne sürülüyor. Davacılar, WhatsApp'ın gizlilik vaadini ihlal ettiğini ve özel mesajların izinsiz işlendiğini iddia ediyor.

Dava dosyasına göre, Meta çalışanları ve üçüncü taraf iş ortaklarının kullanıcı verilerine erişebildiği belirtiliyor. WhatsApp ise suçlamaları reddederek, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabildiğini ifade etti. Davacılar, 5 Nisan 2016'dan itibaren WhatsApp kullanan tüm ABD kullanıcılarını kapsayan geniş bir toplu dava grubu oluşturmayı hedefliyor ve mahkemeden tazminat talep ediyor.

Ayrıca, İngiltere'de ayrı bir soruşturmada, eski bir Meta çalışanının özel kullanıcı görüntülerini izinsiz indirdiği iddiası inceleniyor. Meta son dönemde, farklı platformlarında topladığı içeriklerle de gündeme geliyor, bazı araştırmalarda taşeron çalışanların kullanıcı verilerini incelediği iddia ediliyor.