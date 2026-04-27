Microsoft, Windows güncellemelerini erteleme süresini 35 günle sınırlı olmaktan çıkararak sınırsız hale getiriyor. Kullanıcılar, güncellemeleri takvim üzerinden seçtikleri tarihe kadar duraklatabilecek ve bu süre dolduğunda yeniden erteleme yapabilecek. Ayrıca güç menüsünde güncelleme olmadan kapatma seçeneği sunulacak. Yeni bilgisayar kurulumlarında güncellemeleri sonraya bırakma imkanı da gelecek. Sürücü ve donanım yazılımı güncellemeleri aylık kalite güncellemeleriyle birleştirilecek. Değişiklikler önce Insider programında test edilecek.
Son Dakika › Güncel › Windows güncellemelerini erteleme süresi sınırsız hale geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?