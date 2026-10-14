Wisconsin'de Piper PA-46 tipi uçak düştü, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Wisconsin'de Piper PA-46 tipi uçak düştü, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde Dellona kasabası yakınlarında Piper PA-46 tipi uçak ormanlık alana düştü, uçaktaki biri çocuk 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Şerif Ofisi, uçağın kontrol kulesiyle iletişimde olduğunu, bölgede hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde "Piper PA-46" tipi uçağın ormanlık alana düştüğünü belirtti.

Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçakta bulunan biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılırken, yolcuların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, uçağın düşmeden önce, yakındaki bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca yetkililer, uçağın düştüğü bölgedeki yapılarda herhangi bir hasar veya yaralanma tespit edilmediğini bildirdi.

Yerel medyada, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB), kazada hava koşullarının rol oynayıp oynamadığını belirlemek için soruşturma yürüttüğü bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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