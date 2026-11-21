WUHAN, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket eden yük treniyle birlikte kentten bu yıl gerçekleştirilen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı 500'e ulaştı.

Bu yıl şimdiye kadar Çin-Avrupa yük treni seferleriyle taşınan yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 454.800 tona ulaştı.

Wuhan'dan yapılan Çin-Avrupa yük treni seferleri ise 2012 yılında deneme seferlerinin başlamasından bu yana artarak devam etti ve 46 ülkedeki 167 kenti birbirine bağlayan 64 düzenli sınır ötesi güzergaha ulaştı.