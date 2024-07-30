Wuling Motors, Endonezya'da 2.302 Araç Siparişi Aldı - Son Dakika
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Wuling Motors, Endonezya'da 2.302 Araç Siparişi Aldı

Çinli otomobil üreticisi Wuling Motors, Endonezya'da düzenlenen otomobil fuarında 2.302 araç siparişi aldı. Bu siparişlerin yüzde 30'unu BinguoEV oluştururken, Air EV ve Cloud EV de satışlarda önemli bir paya sahip oldu. Endonezya Otomotiv Sektörü Birliği, bu yılın ilk yarısında elektrikli araç satışlarında önemli bir artış olduğunu belirtti.

30.07.2024 12:31
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CAKARTA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Wuling Motors, 18-28 Temmuz tarihlerinde Endonezya'nın BSD kentinde düzenlenen 2024 Gaikindo Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 2.302 araç siparişi aldı.

Wuling Motors Kıdemli Pazarlama Stratejisi Müdürü Ricky Christian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, Endonezya'daki 7. yılımıza girerken müşterilerin buraya getirdiğimiz kalite ve inovasyona duyduğu güveninin somut bir kanıtı" dedi.

Tüm siparişlerin yüzden 30'undan fazlasını alan BinguoEV en çok satan araç olurken onu yüzde 26'lık satış oranıyla Air EV ve yüzde 23'lük oranla Cloud EV takip etti. Wuling fuarda 15 otomobil modeli sergiledi ve 1.610 kişiye test sürüşü yaptırdı.

Otomobil üreticisinin an itibarıyla Endonezya'da 150'nin üzerinde bayisi bulunuyor.

Bu yılın ilk yarısında 11.940 elektrikli aracın satıldığını kaydeden Endonezya Otomotiv Sektörü Birliği, 2023 yılının aynı döneminde 5.849 adet araç satıldığı dikkate alındığında bunun kayda değer bir artış olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wuling Motors, Endonezya'da 2.302 Araç Siparişi Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wuling Motors, Endonezya'da 2.302 Araç Siparişi Aldı - Son Dakika
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