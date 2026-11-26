ABD merkezli sosyal medya platformu X, "ebeveyn denetimi" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten, platformdaki ebeveyn denetimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Platformda, 13-17 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere yönelik yeni ebeveyn denetimi özelliklerinin kullanıma sunulduğu belirtilen açıklamada, "Ebeveynler, çocuklarının kendi hesapları üzerindeki hakları devam ederken, platformdaki deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olabilecek." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda ebeveynlerin çocuklarının platformda ne kadar vakit geçirdiğini görebileceği ve buna günlük limit koyabileceği aktarılan açıklamada, platformdaki içerik önerilerini ve videoları çocuklarının halihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, ebeveynlerin belirli kelimeleri filtreleyebilecekleri ve hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleyebilecekleri vurgulandı.

Ebeveynlerin, çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacağı, arama veya görüntüleme geçmişlerini göremeyeceği, onların adına paylaşım yapamayacağı ve hesaplarına erişemeyeceği bilgisi paylaşıldı.