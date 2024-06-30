Xi'an ile Budapeşte arasındaki direkt uçuşlar yeniden başladı

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BUDAPEŞTE, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Budapeşte arasındaki direkt uçuşlar Cumartesi günü yeniden başladı.

Direkt hava rotasının başlamasından dolayı memnuniyetini bildiren Budapeşte Havalimanı Ticari İşler Müdürü Balazs Bogats, İpek Yolu'nun doğudaki başlangıç noktası olarak tarihi önemiyle tanınan Xi'an'ın, Macar turistlere ve iş insanlarına Çin'in zengin mirasını ve ekonomik dinamizmini keşfetmeleri için bir kapı sunduğunu söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Boglarka Illes de benzer bir görüşü dile getirdi.

Illes, "Xi'an ve Budapeşte arasındaki bu direkt uçuş, ülkelerimiz arasındaki turizm, ekonomik etkileşim ve kültürel diyaloglardaki dinamik gelişmenin bir kanıtı" dedi.

Direkt uçuş seferi China Eastern Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor. Xi'an ve Budapeşte arasındaki direkt bağlantının yeniden başlamasıyla birlikte Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Çin ile 7 direkt hava rotasına sahip oldu.