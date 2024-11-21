Xi'an ile Nagoya Arasında Yeni Hava Rotası

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Xİ'AN, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Japonya'nın Nagoya kenti arasında aralık ayında yeni bir hava rotası başlatılacak.

Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı ve China Eastern Havayolları'nın Xi'an şubesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık'ta başlatılacak yeni rotada her pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gidiş-dönüş seferleri düzenlenecek.

Rotanın açılmasının ardından China Eastern Havayolları, Xi'an ile Japonya'nın Tokyo ve Nagoya kentlerini bağlayan iki ayrı rotada sefer düzenleyecek.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in önemli havacılık merkezlerinden biri olan Xi'an, uluslararası uçuş ağını sürekli olarak geliştirip iyileştirerek yolculara daha rahat ve verimli seyahat deneyimleri sunacak.