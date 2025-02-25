Xİ'AN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in 3.100 yıl önce kurulan ve 13 hanedanlığa başkentlik yapan Xi'an kenti, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl çok sayıda turisti kendine çekiyor.
Kültürel kalıntıların korunması ve değerlendirilmesine yönelik politikalar sayesinde Xi'an'ın tarihi ve kültürel mirası en iyi şekilde muhafaza ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Xi'an: Tarihin Kalbindeki Kültürel Zenginlik - Son Dakika
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