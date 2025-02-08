Xi Jinping, Bach ile Görüştü - Son Dakika
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Xi Jinping, Bach ile Görüştü

Xi Jinping, Bach ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bach ile Harbin'de olimpiyat işbirliğini görüştü.

08.02.2025 14:07
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HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

Bach, 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Harbin'de bulunuyor.

Xi cuma günkü görüşmede yaptığı açıklamada Çin'in, Olimpik Hareketin gelişimini desteklemeye devam etmek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in son yıllarda çok sayıda büyük spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yapmasının Çin ve komite arasındaki yakın işbirliğini gösterdiğini ifade etti.

Spor sektörünü güçlü şekilde geliştiren Çin'in, bir spor merkezi olma ve sağlıklı bir ülke inşa etme hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Xi, bu sayede uluslararası sporun gelişimine sürekli yeni katkılarda bulunacaklarını belirtti.

Bach ise birlik, işbirliği, eşitlik ve saygı kavramlarını savunduğu ve uyguladığı, çok taraflılığı desteklediği, sporun siyasallaşmasına karşı çıktığı ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası spora geniş katılımını desteklediği için Çin'e övgülerde bulundu.

Yetkili, Çin'in daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğine ve dünya barışı, kalkınması ve ilerlemesine daha büyük katkılarda bulunacağına olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Xi Jinping, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

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