Xi Jinping: Çin-AB İlişkilerinde Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin-AB İlişkilerinde Ortaklık Vurgusu

Xi Jinping, Çin ve AB arasındaki ilişkilerin devamlılığını ve işbirliği potansiyelini vurguladı.

15.01.2025 16:34
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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında temel çıkar çatışması veya jeopolitik anlaşmazlık bulunmadığını belirterek bunun Çin ve AB'yi birbirlerinin başarısına katkıda bulunabilen ortaklar haline getirdiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Xi, Avrupa Konseyi başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla Costa'yı bir kez daha tebrik etti. Xi, içinde bulunduğumuz yılın Çin-AB diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak bunun bir süreklilik göstergesi ve yeni bir başlangıç noktası teşkil eden önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Xi, Çin-AB ilişkilerinin geçmişinin, her iki tarafın da karşılıklı saygıyı koruduğu, birbirlerine eşit davrandığı ve samimi diyalog içinde olduğu sürece işbirliğini ilerletebileceklerini ve önemli başarılar elde edebileceklerini gösterdiğini belirtti.

Benzer düşünce yapısına sahip olmanın ortaklığa giden yol olduğunun altını çizen Xi, farklılıklara saygı göstererek ortak zemin aramanın ise bu ortaklığı tanımladığını ifade etti.

Asıl önemli olanın, sosyal sistem ve kalkınma yollarının yanı sıra birbirinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarına saygı duymak olduğunu kaydeden Xi, Çin'in çok kutuplu dünyada Avrupa'yı her zaman önemli bir kutup olarak gördüğünü, Avrupa entegrasyonunu kararlı şekilde desteklediğini ve AB'nin stratejik özerklik arayışından yana tavır sergilediğini belirtti.

Xi, her iki tarafın da Çin ve Avrupa halklarına daha fazla fayda sağlamak ve giderek çalkantılı hale gelen uluslararası konjonktüre daha fazla istikrar ve netlik katmak üzere Çin-AB ilişkilerinde kazanılan deneyimlerini gözden geçirerek önemli dersler çıkarması ve ilişkilerinin siyasi temelini ortaklaşa koruyarak bu ilişkileri ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

Çin-AB ilişkilerinin son 50 yılda sadece kendi kalkınmalarına değil küresel barış ve refaha da önemli katkılar sağladığını belirten Xi, uluslararası konjonktür zorlu ve karmaşık hale geldikçe Çin ve Avrupa'nın diplomatik ilişkilerinin kurulma amaçlarına bağlılığının da artması gerektiğini ifade etti.

Her iki tarafı da stratejik iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı stratejik güveni artırmaya ve ortaklıklarını sürdürmeye çağıran Xi, Çin'in AB'ye olan güveninin devam ettiğini belirterek AB'nin de Çin için güvenilir işbirliği ortağı olacağına olan inancını dile getirdi.

Xi, Çin ve AB arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı olarak tamamlayıcı ve faydalı olduğunu ve her iki tarafın da çok taraflı ticaret sisteminin savunucuları olarak hareket ettiğini kaydetti ve iki tarafın an itibarıyla karşılıklı fayda sağlayan güçlü bir ekonomik işbirliği ilişkisi kurduğunu ifade etti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey dışa açılım politikasına bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Xi, bunun Çin-AB işbirliği için yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, iki tarafın karşılıklı dışa açılımı genişletmesi, mevcut işbirliği mekanizmalarını güçlendirmesi ve işbirliklerinde yeni büyüme noktaları geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın da Çin-AB ilişkilerinde iyi niyet temellerini güçlendirmek üzere diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü heyecanla kutlamaları, kültürel etkileşim ve halklar arası diyaloğu artırmaları, halkları arasında karşılıklı ziyaretleri teşvik etmeleri ve yerel etkileşim ile eğitim işbirliğini desteklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin-AB İlişkilerinde Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

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