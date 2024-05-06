Xi Jinping, Çin-Fransa ilişkilerinin daha parlak bir geleceğini umuyor

Güncel

PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa'nın tarihin meşalesiyle önlerindeki yolu aydınlatmasını, Çin-Fransa ilişkilerinde daha parlak bir geleceği başlatmasını ve dünyanın barış, istikrar ve kalkınmasına yeni katkılarda bulunmasını umduğunu söyledi.

Xi, resmi bir ziyarette bulunmak üzere Pazar günü Fransa'ya ulaşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ifadeleri kullandı.

Xi ziyareti esnasında, yeni şartlar altında gelişen Çin-Fransa ve Çin-Avrupa ilişkilerinin yanı sıra günümüz dünyasında başlıca uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

"Bu ziyaretin uzun soluklu dostluğumuzu pekiştirmeye, siyasi güveni artırmaya, stratejik uzlaşı inşa etmeye ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olmasını umuyorum" diyen Xi, Macron'un daveti üzerine Fransa Cumhuriyeti'ne üçüncü resmi ziyaretini başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. ve 55. yıldönümlerini Fransa halkıyla birlikte kutlamak üzere 2014 ve 2019 yıllarının bahar aylarında Fransa'ya iki ziyaret gerçekleştirmişti.

Xi, "Diplomatik ilişkilerimizin 60. yıldönümünü kutlarken, güzel ülkenizin topraklarına yeniden ayak bastığım anda bu anı daha önce yaşamış olma duygusunu güçlü şekilde hissediyorum. Çin hükümeti ve halkı adına, Fransa hükümeti ve halkına en içten selamlarımızı ve en iyi dileklerimizi iletmek istiyorum" dedi.

Xi, Doğu ve Batı medeniyetlerinin önemli temsilcileri olan Çin ve Fransa'nın karşılıklı takdir ve hayranlıkla örülü uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Xi, Fransız Aydınlanma düşünürlerinin yüzyıllar önce Çin kültürünü araştırmaya başladığını ve Voltaire, Diderot, Hugo ve Balzac gibi büyük Fransız düşünür ve yazarların Çin'de herkesçe bilinen isimler olduğunu kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, iki ülkenin 60 yıl önce Soğuk Savaş bloklarını aşarak büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

Xi o zamandan bu yana geçen 60 yılda ikili ilişkilerin, Çin'in Batılı ülkelerle olan ilişkileriyle her zaman aynı hizada yer aldığını, bunun ise farklı sosyal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde bir arada yaşayabileceğine ve kazan-kazan işbirliği sürdürebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Xi son yıllarda Çin ile Fransa arasındaki ilişkilerin yeni seviyelere ulaştığını ve iki ülkenin havacılık, uzay, nükleer enerji, tarımsal gıda ve yeşil kalkınma alanlarındaki işbirliklerinde yeni ilerlemeler kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

İki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliği koruma ve küresel yönetişim alanlarında yakın koordinasyon ve işbirliği kurduğunu kaydeden Xi, geniş bir yelpazedeki Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerinin de gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Xi, "Çin-Fransa ilişkilerinin gelişmesi sadece iki halka fayda getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çalkantılı dünyaya istikrar ve pozitif enerji de getiriyor" dedi.