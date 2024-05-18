Xi Jinping, Çin'in turizmde güçlü bir ülke haline gelmesini hızlandırmaya vurgu yaptı

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, modern turizm sistemlerini geliştirmenin ve Çin'in turizmde güçlü bir ülke haline gelmesini hızlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu ifadeleri turizm sektörüne yönelik çalışmalar konusunda verdiği talimatta kullandı.

Xi, talimatında, Çin'in dünyanın en büyük iç turizm pazarını oluşturduğunu, en büyük uluslararası turist kaynağı haline geldiğini ve en çok tercih edilen turistik destinasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Çin'in turizm sektörünün giderek insanların refahını ve mutluluk duygusunu arttıran, gelişmekte olan ve stratejik bir sektör haline geldiğini belirten Xi, Çin'in kendine özgü karakteri olan bir turizm kalkınması yolunun önünü başarılı şekilde açtığını vurguladı.

Xi, hükümet ve piyasa, arz ve talep, koruma ve kalkınma, yurtiçi ve uluslararası piyasaların yanı sıra kalkınma ve güvenlik konularında bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu.

Xi, ekonomik kalkınmayı daha fazla destekleme, Çin'in imajını sergileme ve medeniyetler arasındaki etkileşimleri artırmada turizm sektörünün geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Xi, tüm bölge ve departmanların, somut eylemlerle turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemesi ve sektörün istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini sağlaması gerektiğini söyledi.