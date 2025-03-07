Xi Jinping'den Askeri Kalkınma Vurgusu

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü delegasyonunun genel kurul toplantısına katılarak önemli bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi cuma günü yaptığı konuşmada, askeri alandaki 14. Beş Yıllık Kalkınma Planının (2021-2025) başarılı şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Planın uygulamaya konulmasından bu yana geçen dört yılı aşkın sürede pek çok önemli başarılar elde edildiğini belirten Xi, ancak çözülmesi gereken pek çok zorluk ve meselenin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, zamana ve gerçek muharebe koşullarına meydan okuyabilecek yüksek kaliteli, yüksek verimli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir askeri kalkınma yolu izlenmesi çağrısında bulundu.

Xi, planın daha sistematik, bütüncül ve koordineli şekilde uygulanması için modern yönetim kavram ve yöntemlerinin kullanılması ile stratejik yönetim sistem ve mekanizmalarının sürekli olarak geliştirilmesinin önemini de vurguladı, 7 Mart 2025. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)