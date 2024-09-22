Xi Jinping'den Çiftçilere Bayram Mesajı

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BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, 7. Çin Hasat Festivali öncesinde ÇKP Merkez Komitesi adına ülke genelinde tarımsal sektörlerde ve kırsal bölgelerde çalışan çiftçi ve vatandaşları içten selamlayarak onların bayramlarını kutladı.

İçinde bulunduğumuz yılda nispeten şiddetli doğal afetlerin ve diğer zorlukların olumsuz etkilerinin görüldüğünü hatırlatan Xi, buna karşın yaz dönemindeki tahıl üretiminin arttığını, erken dönem pirinç üretiminin istikrarlı şekilde gerçekleştirildiği ve yıllık tahıl hasadının bir kez daha bereketli geçmesinin beklendiğini ifade etti. Xi, bu sayede ekonomik toparlanma ve iyileşmenin sağlamlaştırılıp güçlendirileceğini ve yüksek kaliteli kalkınmanın teşvikine yönelik güçlü bir destek sağlanacağını belirtti.

Xi, Çin'in modernleşmesini ilerletmek için tarımın temellerini kararlı şekilde sağlamlaştırmanın ve kapsamlı kırsal yeniden canlandırmayı teşvik etmenin zorunlu olduğunu vurguladı. Xi, her düzeydeki parti komite ve yönetimlerin, ÇKP Merkez Komitesi'nin tarım, kırsal alanlar ve çiftçilere yönelik karar ve düzenlemelerini eksiksiz şekilde uygulaması, Yeşil Kırsal Canlanma Programı'nın deneyimlerinden ders alarak uygulaması, tahıl ve önde gelen tarım ürünlerinin istikrarlı ve güvenli tedarikini etkin şekilde sağlaması gerektiğini vurguladı.

Xi, yoksulluğun azaltılmasında elde edilen başarıları sağlamlaştırıp artırmaya devam etmenin ve tarımın ekonomik faydalarını arttırmak, çiftçilerin gelirlerini yükseltmek ve kırsal kesime daha fazla canlılık kazandırmak için her türlü çabayı göstererek çiftçilere somut faydalar sağlamanın da aynı derecede önemli olduğunu ifade etti. Xi, çiftçilerin ve ülke genelindeki diğer sektörlerden insanların, tarım ve kırsal alanların modernleştirilmesinin yanı sıra Çin'i bir tarımsal güç merkezi haline getirmenin temelini atmak amacıyla kırsal yeniden canlandırma planını adım adım hayata geçirmek için harekete geçmeleri temennisinde bulundu.