Xi Jinping'den G20'ye İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den G20'ye İşbirliği Çağrısı

Xi Jinping, G20 Zirvesi'nde küresel işbirliği ve kalkınmanın önemini vurguladı, çatışmalara son verilmesini istedi.

19.11.2024 17:03
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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, G20 üyelerinin insanlığın ortak geleceğe sahip bir topluluk halinde yaşadığını unutmaması, birbirlerinin kalkınmasını meydan okuma değil, fırsat olarak görmesi ve birbirlerini rakip değil, ortak olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi'nin Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu hakkındaki 2. oturumunda yaptı.

Dışa açıklıkla tanınan bir dünya ekonomisi inşa etme çağrısı yapan Xi, "Küresel ticaret yönetişimini iyileştirmemiz ve dışa açıklık özelliğiyle öne çıkan bir dünya ekonomisi inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Xi, " Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reformunu ileriye taşımalı, tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkmalı, en kısa sürede anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının normal işleyişini sağlamalı, Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nı DTÖ'nün yasal çerçevesine dahil etmeli ve elektronik ticaret anlaşması konusunda kısa süre içerisinde uzlaşıya varmalıyız" ifadelerini kullandı.

Xi, "ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasından, küresel pazarı parçalara ayırmaktan ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma adına korumacı hamlelerde bulunmaktan kaçınmanın" önemli olduğunu belirtti.

Xi, küresel dijital yönetişimin iyileştirilmesi ve inovasyonla tanınan bir dünya ekonomisi inşa edilmesi çağrısı da yaptı.

Xi, yapay zekanın sadece zengin ülkelerin ve servet sahiplerinin oyuncağı olmaması, tersine herkese fayda sağlaması ve iyi yönde kullanılması için yapay zeka konusundaki uluslararası yönetişim ve işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Küresel ekolojik yönetişimin iyileştirilmesi ve çevre dostu olmakla tanınan bir dünya ekonomisi inşa edilmesi çağrısında da bulunan Xi, dünya ekonomisinin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Xi, "Enerji dönüşümü ve enerji güvenliği önemli bir sorun. 'Eskiyi ortadan kaldırmadan önce yeniyi kurma' yaklaşımını izlemeli ve geleneksel enerjiyi temiz enerjiyle istikrarlı ve düzenli bir şekilde değiştirmeliyiz" dedi.

Öte yandan Çin cumhurbaşkanı, Ukrayna krizinde gerilimin düşürülmesi ve siyasi çözüm aranması çağrısında da bulunarak, "Ukrayna krizinde gerilimin düşürülüp siyasi çözüm aranması için savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesi ilkelerine bağlı kalınması gereklidir" dedi.

Xi ayrıca Filistin- İsrail çatışmasındaki tüm tarafların acilen çatışmalara son verip savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Xi, " Gazze'deki çatışmalar insanların büyük acılar çekmesine neden oldu. Tüm tarafların acilen çatışmalara son vermesi, savaşı durdurması ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve savaş sonrası yeniden inşa için destek vermesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Xi, "Filistin-İsrail çatışması döngüsünden temel çıkış yolu, iki devletli çözüm uygulanması, Filistin'in meşru ulusal haklarının iade edilmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasında yatmaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den G20'ye İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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