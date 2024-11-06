Xi Jinping'den Hava İndirme Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping'den Hava İndirme Birliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Xi, hava indirme birliğinin eğitimini ve savaş hazırlığını artırma çağrısında bulundu.

06.11.2024 15:01
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XİAOGAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, güçlü ve modernize edilmiş bir hava indirme birliği oluşturmak için birliklerin eğitiminin tam olarak yoğunlaştırılması, savaşa hazırlığın artırılması ve hava operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, söz konusu açıklamayı salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Xiaogan'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hava indirme birliklerini teftişi sırasında yaptı.

Xi, teftişte hava indirme operasyonlarında kullanılan teçhizatı inceledi ve önemli silah ve teçhizatın taktik performansı hakkında bilgi aldı.

Bu konuda son yıllarda olumlu sonuçlar elde edildiğini kaydeden Xi, yeni bir hava indirme teçhizatı sistemi kurulması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Hava indirme birliklerinin tarihinin sergilendiği müzeyi de ziyaret eden Xi, şanlı miraslarını yeni dönemde de ileriye taşımaları için askeri personele eğitim ve rehberlik sağlanması gerektiğini vurguladı.

Xi, savaşa hazırlık bilincinin yükseltilmesi ve askeri hazırlığın artırılması, silahlı kuvvetlerin diğer birimlerle ortak eğitimin yoğunlaştırılması ve ortak komuta, operasyon ve destek kabiliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, hava indirme birliklerinin gelişimini güçlendirmek üzere muharebe kapasitesinin yeni kaliteye uygun olarak geliştirilmesi ve en son teknolojik ilerlemelerin kullanılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Xi ayrıca, ordudaki ÇKP örgütlerinin sarsılmaz siyasi bağlılık ve güçlü kabiliyetlere sahip örgütler haline getirilmesi ile askeri personel arasındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma vakalarının çözülmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Operasyon, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Hava İndirme Birliği Vurgusu - Son Dakika

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