Xi Jinping'den İklim Krizi Vurgusu

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda içinde bulunduğumuz yılın Paris Anlaşması'nın 10. yıldönümü, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun ise 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, eşi görülmemiş küresel değişiklikler gittikçe artan bir hızla yaşanırken insanlığın yeni bir yol ayrımında bulunduğunu söyledi.

Xi, bazı büyük ülkelerin tek taraflılık ve korumacılıkta ısrar etmelerinin uluslararası kurallar ve uluslararası düzen üzerinde ciddi etki bıraktığını ancak tarihin yine de her zaman olduğu gibi çalkantılar arasında yolunu bulacağını belirtti.

Xi, "Güven, dayanışma ve işbirliğini artırdığımız sürece olumsuz gelişmelerin üstesinden gelebilir ve istikrarlı bir şekilde dünyanın küresel iklim yönetişimi ve ilerlemeye yönelik tüm çabalarını ileriye taşıyabiliriz" dedi.

Xi, Çin'in tüm ekonomik sektörler ve sera gazlarına ilişkin 2035'e yönelik ulusal olarak belirlenmiş katkılarını Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce ilan edeceğini de kaydetti.

İnsan ve doğa arasındaki uyumun, Çin modernizasyonunun belirleyici özelliklerinden olduğunu vurgulayan Xi, Çin'in küresel yeşil kalkınmanın teşvikinde hem kararlı bir oyuncu hem de önde gelen katkı sağlayıcılardan biri olduğunu da ifade etti.

"Beş yıl önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerimizi duyurduğumdan bu yana dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen yenilenebilir enerji sistemi ile en büyük ve en eksiksiz yeni enerji sanayi zincirini inşa ettik" diyen Xi, "yeşillendirme" hızı ve ölçeği bakımından dünya lideri olduklarını ve dünyadaki yeni ağaçlandırılmış alanlarının dörtte birini kendilerinin ağaçlandırdığını da sözlerine ekledi.

Xi, "Dünyadaki değişiklikler ne olursa olsun iklim eylemlerimizi yavaşlatmayacak, uluslararası işbirliğine desteğimizi azaltmayacak ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme çabalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Xi, ortak, ancak farklı sorumluluklar ilkesini içtenlikle gözetmek, hem bireysel olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve hep birlikte temiz, güzel ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.