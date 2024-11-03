Xi Jinping'den İspanya'ya Geçmiş Olsun Mesajı

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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya Kralı 6. Felipe'ye ülkesindeki şiddetli fırtına ve seller nedeniyle geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Xi, şiddetli fırtına ve sellerin İspanya'nın birçok bölgesini vurması ve ağır can ve mal kayıplarına neden olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Xi ayrıca Kral 6. Felipe ve İspanya hükümetinin liderliğinde, selin vurduğu bölgelerdeki halkın felaketin üstesinden geleceğine ve yurtlarını en kısa sürede yeniden inşa edeceğine olan inancını dile getirdi.