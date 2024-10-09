BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Kızılhaç Derneği'nin yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanıp insani yardım hizmetleri sağlama kapasitesini artırmasını istedi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi açıklamayı, Çarşamba günü Beijing'de başlayan Çin Kızılhaç Derneği'nin 12. Genel Kongresi'ne yolladığı mesajda yaptı.
Son Dakika › Güncel › Xi Jinping'den Kızılhaç Derneği'ne Talimat - Son Dakika
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