Xi Jinping'den Latin Amerika Zirvesine Mesaj

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da başlayan 9. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu zirvesine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günkü mesajında günümüzde dünyanın yüzyıldır görülmemiş hızlı değişimlerden geçtiğini ve hem Çin hem de Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dahil olduğu Küresel Güney'in güçlü bir ivmeyle büyüdüğünü ifade etti.

Xi, bağımsızlık, kendi kendine yeterlilik ve birlikten doğan güç ilkelerine bağlılığını sürdüren topluluğun, bölgesel barış ve istikrarın korunması, kalkınma ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve bölgesel entegrasyonun ilerletilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Xi, Küresel Güney'in dayanışma ve işbirliğine daha fazla katkıda bulunmaları için Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle halklarına kalkınma ve yeniden canlanma yolunda başarı dileklerini iletti.

Çin-Latin Amerika ilişkilerinin uluslararası çalkantılara yenik düşmediğini belirten Xi, ilişkilerin eşitlik, karşılıklı fayda, inovasyon, açıklık ve insanlar için somut faydaların damgasını vurduğu yeni bir aşamaya girdiğini ifade etti.

İki tarafın siyasi güveni derinleştirdiğini, tatbiki işbirliğini genişletip halklar arası etkileşimi artırarak her iki tarafın halklarına da fayda sağladığını ve Güney-Güney işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydeden Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika topluluğu inşa etme yolunda yeni ilerlemeler kaydetmek üzere bölge ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu'nun 4. bakanlar toplantısının bu yıl Beijing'de düzenleneceğini hatırlatan Xi, topluluğa üye tüm ülkelerin, kalkınma ve işbirliğini kolaylaştırmak ve küresel zorlukların üstesinden gelinmesi, küresel yönetişim reformlarının ilerletilmesi ve dünya barış ve istikrarının korunmasına bilgelik ve güç katkısında bulunmak üzere Çin'le birlikte hareket etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.