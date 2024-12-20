Xi Jinping'den Makao'da Önemli Açıklamalar

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MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong ve Makao'nun anavatana dönüşünden bu yana bu iki özel idari bölgede uzun vadeli refah ve istikrarın korunmasında elde edilen deneyimlerden yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı cuma günü Makao'nun anavatana dönüşünün 25. yıldönümü ve bölgenin 6. dönem yönetiminin göreve başlaması vesilesiyle düzenlenen törende yaptı.

Xi, "iki sistem" politikasının faydalarından yararlanırken "tek ülke" temel ilkesinin korunması gerektiğini vurgulayarak, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik ederken üst düzey güvenliğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Hong Kong ve Makao'nun eşsiz avantajlarından tam anlamıyla yararlanılmasını isteyen Xi, bu bölgelerin dünyayla bağlantılarının artırılması ve Çin'in kalkınma stratejilerine yoğun şekilde entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca Çin'in yanı sıra Hong Kong ve Makao sevgisiyle ilgili temel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ve bu iki bölgede kapsayıcılık ve uyumun teşvik edilmesini istedi.