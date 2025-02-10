Xi Jinping'den Nujoma'ya Taziye - Son Dakika
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Xi Jinping'den Nujoma'ya Taziye

Xi Jinping, Namibya'nın kurucu başkanı Nujoma'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.

10.02.2025 17:04
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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Namibya'nın kurucu Devlet Başkanı Sam Nujoma'nın vefatı dolayısıyla Namibyalı mevkidaşı Nangolo Mbumba'ya taziyelerini iletti.

Xi, pazartesi günkü mesajında Nujoma'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına Nujoma'nın ailesine, Namibya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Xi, Nujoma'nın Afrika'nın eski nesil devlet adamları ve devrimcilerinden olduğunu vurgulayarak, Namibya halkının ulusal bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine öncülük ederek ülkenin kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolu bulmasına tarihi katkıları olduğunu belirtti.

Xi, hayatı boyunca Çin'le sıkı dostluğunu devam ettiren Nujoma'nın, geleneksel Çin-Namibya dostluğunu ve Çin-Afrika işbirliğini aktif bir şekilde desteklediğini söyledi.

Nujoma'nın vefatının Namibya halkı için çok büyük bir kayıp olduğunu kaydeden Xi, Çin halkının da eski ve değerli bir dostlarını kaybettiğini söyledi.

Çin hükümeti ve halkının geleneksel Çin-Namibya dostluğuna büyük değer verdiğinin altını çizen Xi, her iki tarafın ortak çabalarıyla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının kesinlikle daha da büyük gelişme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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