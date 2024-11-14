Xi Jinping'den Peru ile İşbirliği Vurgusu

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LİMA, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, gerçek çok taraflılığı desteklemek ve eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere Peru ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Söz konusu ifadeler, Cumhurbaşkanı Xi'nin Peru'daki medya kuruluşu El Peruano'da perşembe günü kendi imzasıyla yayımlanan makalesinde yer aldı.

"Çin-Peru Dostluğu: Daha da Parlak Bir Geleceğe Doğru Yelken Açmak" başlıklı makale, Xi'nin 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Peru'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında yayımlandı.

Xi, dünyanın yüzyıldır görülmemiş bir hızla dönüşümden geçtiğini ve insanlığın bir kez daha tarihin dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere Peru ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.