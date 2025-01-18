Xi Jinping'den Vietnam'a Strateji Teklifi

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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, karşılıklı stratejik güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve stratejik öneme haiz ortak geleceğe sahip bir Çin- Vietnam topluluğu inşa etmede yeni başarılar elde etmek üzere Vietnamlı liderlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, bu açıklamaları cumartesi günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü dolayısıyla tebriklerini paylaşırken yaptı.