Xi Jinping: İran ile İşbirliği Sürüyor

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KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası ve bölgesel konjonktürde nasıl değişiklikler olursa olsun Çin'in İran ile dostane işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Çarşamba günü 16. BRICS Zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde yaptı.