Xi Jinping Kentsel Çalışmaları Açıkladı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kentsel çalışmaların genel gereksinimlerini, temel ilkelerini ve öncelikli görevlerini açıkladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen Merkez Kentsel Çalışma Konferansı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi de konferansta hazır bulundu.