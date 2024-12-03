Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Vurguladı - Son Dakika
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Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Vurguladı

Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi\'ni Vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, işbirliğinin önemini Kuşak ve Yol İnisiyatifi sempozyumunda açıkladı.

03.12.2024 15:43
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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki yüksek kaliteli işbirliğinin kapsamlı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu ifadeleri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişimine ilişkin sempozyumda yaptığı konuşmada kullandı.

Kaynak: Xinhua

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