Xi Jinping Makao\'da

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MAKAO, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in güneyindeki Makao'da kendilerini karşılamaya gelen kalabalığı selamladı, 18 Aralık 2024.

Özel bir uçakla çarşamba günü Makao'ya ulaşan Xi, cuma günü Makao'nun anavatana dönüşünün 25. yıldönümünü kutlayan bir etkinliğe ve Makao Özel İdari Bölgesi'nin altıncı dönem hükümetinin açılış törenine katılacak. Xi ayrıca Makao'ya yönelik teftişlerde bulunacak. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)