Xi Jinping, Makao'da Yemin Törenine Katıldı

MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping (sağda), ülkenin güneyindeki Makao'da bulunan Makao Doğu Asya Oyunları Kapalı Stadyumu'nda Makao Özel İdari Bölgesi'nin yeni Başkanı Sam Hou Fai'nin yemin törenine katıldı, 20 Aralık 2024.
Xi cuma günü Makao'nun anavatana dönüşünün 25. yıldönümünün kutlandığı ve Makao Özel İdari Bölgesi 6. dönem yönetiminin göreve başlama töreninde konuşma yaptı. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
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