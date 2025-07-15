Xi Jinping, Şanghay İşbirliği Zirvesi\'nde İstikrar Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Çin'de bulunan örgüte üye ülkelerin dışişleri bakanları ve örgütün daimi kurullarının başkanları ile bir araya geldi.

Xi, salı günkü toplantıda kurulduğu günden bu yana geçen 24 yıl boyunca Shanghai Ruhu'nu her zaman el üstünde tutan Shanghai İşbirliği Örgütü'nün olgun ve sağlam bir örgüte dönüştüğünü ve büyük bir canlılık sergilediğini söyledi.

Komşuluk diplomasisinde Shanghai İşbirliği Örgütü'ne her zaman öncelik verdiklerini belirten Xi, örgütü daha önemli ve daha güçlü hale getirme, bölgesel güvenlik ve istikrarı koruma, üye devletlerin kalkınma ve refahını teşvik etme ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etme konularında kararlı olduklarını kaydetti.

Xi, geçen temmuz ayında dönem başkanlığını üstlenmelerinden bu yana aktif faaliyetler yürütüp işbirliğini geliştirdiklerini ve bu süreçte tüm tarafların daha iyi ortam inşa etmek üzere ortaklaşa sağlam adımlar attığını ifade etti.

Xi, bu yıl Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde üye devletlerin liderleriyle bir araya gelerek örgütün gelecekteki gelişimini ele alma temennisini dile getirdi.

Xi, çalkantılı ve değişen uluslararası konjonktürde örgütün odaklanması, kendine güvenmeye devam etmesi, etkin şekilde hareket etmesi ve dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji kazandırmada daha proaktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.