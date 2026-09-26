Xi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin 120'den fazla ülkede sonuç verdiğini bildirdi

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin beşinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen üst düzey diyalog toplantısına kutlama mesajı gönderdi.

Xi cuma günkü mesajında, kalkınmanın insan toplumunun her zaman gündeminde olan bir konu ve insanlığın refahını artırmanın anahtarı olduğunu belirtti.

Xi, küresel kalkınma işbirliğini ilerletmek, küresel kalkınma davasına yeni bir ivme kazandırmak ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla beş yıl önce BM Genel Kurulu'nda Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni önerdiğini hatırlattı.

Son beş yılda tüm tarafların ortak çabalarıyla Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin geniş çapta hayata geçirildiğini kaydeden Xi, girişim kapsamındaki işbirliği projelerinin 120'den fazla ülkede kök salarak somut sonuçlar verdiğini ve ortak kalkınma ve kazan-kazan işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Xi, yüzyıldır görülmeyen değişimlerin günümüzde tüm dünyada hız kazandığına ve tüm ülkelerdeki insanların kalkınmaya daha fazla önem verdiğine dikkat çekti.

Xi, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi ve Küresel Güney'in bir üyesi olan Çin'in, insan odaklı bir kalkınma anlayışını korumak, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ilerletmek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesini sağlamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasına yeni ve daha büyük katkılar sağlamak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.