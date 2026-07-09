Xiaomi'den Yeni SUV Serisi Sky Nomad - Son Dakika
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Xiaomi'den Yeni SUV Serisi Sky Nomad

09.07.2026 15:01
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Xiaomi, elektrikli araçlarla otomotiv pazarına girdi, Sky Nomad SUV serisini tanıttı.

Xiaomi, geçtiğimiz perşembe günü Sky Nomad adlı yeni SUV serisini tanıttı. Şirket, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın ardından otomobil sektörüne yöneliyor. İcra Kurulu Başkanı Lei Jun, Weibo'da tanıtım afişini paylaştı. Yeni seri, Çince adıyla Xiaomi Pengcheng olarak anılan genişletilmiş menzilli elektrikli araçları kapsıyor. Bu araçlar, içten yanmalı motoru jeneratör olarak kullanarak menzili artırıyor.

Xiaomi, Li Auto gibi üreticilerin yarattığı pazara katılıyor. SU7 sedan ve YU7 crossover modelleriyle elektrikli araç segmentinde büyümeyi hedefliyor. Yüksek maliyetlere rağmen, otomotiv satışlarının durgunlaşan pazar payını dengelemeyi umuyor. Araçlarını Tesla'nın alternatifleri olarak konumlandırıyor.

DCar verilerine göre, Xiaomi Haziran 2025 itibarıyla Çin'de 258.232 adet YU7 teslim etti. Tesla ise aynı dönemde 471.207 Model Y sattı. Xiaomi, gelecek yıl Avrupa pazarına ihracat yapmayı planlıyor. Lei Jun, araçların ikinci bir ev olarak benimsenmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi'den Yeni SUV Serisi Sky Nomad - Son Dakika

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