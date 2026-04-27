Xiaomi, Pekin Otomobil Fuarı'nda 990 Beygirlik YU7 GT'yi Tanıttı
Xiaomi, Pekin Otomobil Fuarı'nda 990 Beygirlik YU7 GT'yi Tanıttı

27.04.2026 23:09
Xiaomi, Pekin Otomobil Fuarı'nda 990 beygir gücündeki tamamen elektrikli SUV modeli YU7 GT'yi tanıttı. Araç, 300 km/s maksimum hıza ve yaklaşık 2 saniyede 0-100 km/s hızlanmaya ulaşıyor.

Araç, 386 ve 604 beygirlik iki elektrik motoruyla toplamda 990 beygir güç sunuyor. YU7 GT, 300 km/s maksimum hıza ve yaklaşık 2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasına ulaşıyor. Model, ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.

Xiaomi YU7 GT, saf gücünün yanı sıra sunduğu gelişmiş teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor. Yeni nesil bir havalı süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve sürüş konforunu optimize ederken, arka aks tork yönlendirme sistemi sayesinde daha çevik bir sürüş deneyimi vadediyor. Çekiş kontrol sisteminde yapılan sportif sürüş ve yüksek güce özel ayarlamalar, sürücülere daha etkileyici bir performans sunmayı amaçlıyor.

Xiaomi YU7 GT'nin performansını tamamlayan unsurlardan biri de opsiyonel olarak sunulan Brembo imzalı karbon seramik fren sistemi. Bu gelişmiş fren sistemi, aracın yüksek hızlardan güvenli bir şekilde yavaşlamasını sağlarken, aynı zamanda pist kullanımı gibi zorlu koşullarda da üstün performans sergilemesine olanak tanıyor. Ancak, bu etkileyici modelin ilk etapta küresel pazarlara açılmayacağı, yalnızca Çin iç pazarında satışa sunulacağı duyuruldu.

