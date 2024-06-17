Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 48 Grup Kulübü ile Çin-İngiltere ilişkilerini desteklemek için çalışıyor

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Xinhua'nın ilişkilerdeki soğukluğu gidermek için elinden geleni yaptığını ve Çin-İngiltere ilişkilerinin istikrarlı gelişimini desteklemede olumlu rol oynamak için 48 Grup Kulübü ile yakın şekilde çalıştığını söyledi.

LONDRA, 17 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin Reform Dostluk Madalyası sahibi ve İngiltere 48 Grup Kulübü'nün Onursal Başkanı Stephen Perry ile Pazar günü Londra'da bir araya geldi.

İngiltere'yi ziyaret eden heyetin başkanı olarak Fu, 48 Grup Kulübü'nün yıllar boyunca Çin ve İngiltere arasında ekonomi ve ticaret ile kültürel ve halklar arası etkileşimin teşvik edilmesine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Fu, Xinhua'nın Çin-İngiltere dostluk hikayelerini, özellikle Çin-İngiltere dostluğu için nesilden nesile çabalayanların hikayelerini her zaman en iyi şekilde aktarmaya kararlı olduğunu belirtti.

Fu, Xinhua'nın ilişkilerdeki soğukluğu gidermek için elinden geleni yaptığını ve Çin-İngiltere ilişkilerinin istikrarlı gelişimini desteklemede olumlu rol oynamak için 48 Grup Kulübü ile yakın şekilde çalıştığını söyledi.

Perry ise Xinhua'nın dünyanın Çin'i tanıması için önemli bir pencere ve Çin'in kalkınma sürecini anlaması için de vazgeçilmez bir kanal görevi gördüğünü belirtti. Perry, 48 Grup Kulübü'nün İngiltere ve Çin arasında daha fazla ticaret fırsatı yaratmak için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Stephen Perry'nin babası Jack Perry'nin temsil ettiği İngiliz girişimciler 1953 yılında Çin'e bir iş gezisi yaparak ideolojik engelleri cesaretle kırmış ve Çin-İngiltere ticari etkileşim kanalının açılmasına öncülük etmişti.