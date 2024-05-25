Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw arasında işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İcra Sekreteri İbrahim Thiaw ile Beijing'de bir araya geldi ve işbirliğini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

25.05.2024 11:40
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BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İcra Sekreteri İbrahim Thiaw ile Beijing'de bir araya geldi, 24 Mayıs 2024.

Fu ve Thiaw arasında işbirliğini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandı. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw arasında işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw arasında işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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