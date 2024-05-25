Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw arasında işbirliği anlaşması imzalandı

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BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İcra Sekreteri İbrahim Thiaw ile Beijing'de bir araya geldi, 24 Mayıs 2024.

Fu ve Thiaw arasında işbirliğini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandı. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)