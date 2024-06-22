Xinhua Haber Ajansı, Kazakistan ile haberleşme ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı

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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Cuma günü Beijing'de Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Shakhrat Nuryshev ile bir araya geldi.

İki ülke liderinin Çin ve Kazakistan için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik ortaklaşa yeni bir hedef belirlediğini kaydeden Fu, Çin'in ulusal haber ajansı ve küresel bir haber ajansı olan Xinhua'nın Kazakistan'daki ana akım medya ile dostane etkileşimleri derinleştirmeye, Kazakistan'ın modernleşmesindeki yeni gelişmeleri aktif şekilde haberleştirmeye ve iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliği ve halklar arası dostane etkileşime ilişkin hikayeler anlatmaya istekli olduğunu söyledi.

Fu, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinin Temmuz ayında Kazakistan'da düzenleneceğini ve zirvenin zamanında, kapsamlı ve derinlemesine haberleştirilmesi için Xinhua'nın küresel mevcudiyetinden ve uluslararası iletişim avantajlarından tam olarak yararlanacağını belirtti.

Xinhua'nın dünyaca tanınan bir haber kuruluşu olduğunu kaydeden Nuryshev ise Kazak medya kuruluşlarıyla Xinhua arasındaki dostane işbirliğinin sürekli gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Nuryshev, Xinhua'nın Kazakistan ile ilgili hikayeleri tanıtmaya devam etmesini umduğunu ve Xinhua'nın Astana'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ilişkin haberlerinin tam anlamıyla başarılı olacağına inandığını söyledi.