Xinhua Haber Ajansı, Kazakistan ile haberleşme ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xinhua Haber Ajansı, Kazakistan ile haberleşme ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Shakhrat Nuryshev ile bir araya gelerek, iki ülkenin ortak geleceğe yönelik hedefler belirlediğini ve Xinhua'nın Kazakistan'daki medya ile etkileşimlerini derinleştirmeye ve işbirliğini artırmaya istekli olduğunu belirtti. Fu ayrıca, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinin zamanında ve kapsamlı bir şekilde haberleştirilmesi için Xinhua'nın uluslararası iletişim avantajlarından yararlanacağını ifade etti.

22.06.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Cuma günü Beijing'de Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Shakhrat Nuryshev ile bir araya geldi.

İki ülke liderinin Çin ve Kazakistan için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik ortaklaşa yeni bir hedef belirlediğini kaydeden Fu, Çin'in ulusal haber ajansı ve küresel bir haber ajansı olan Xinhua'nın Kazakistan'daki ana akım medya ile dostane etkileşimleri derinleştirmeye, Kazakistan'ın modernleşmesindeki yeni gelişmeleri aktif şekilde haberleştirmeye ve iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliği ve halklar arası dostane etkileşime ilişkin hikayeler anlatmaya istekli olduğunu söyledi.

Fu, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinin Temmuz ayında Kazakistan'da düzenleneceğini ve zirvenin zamanında, kapsamlı ve derinlemesine haberleştirilmesi için Xinhua'nın küresel mevcudiyetinden ve uluslararası iletişim avantajlarından tam olarak yararlanacağını belirtti.

Xinhua'nın dünyaca tanınan bir haber kuruluşu olduğunu kaydeden Nuryshev ise Kazak medya kuruluşlarıyla Xinhua arasındaki dostane işbirliğinin sürekli gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Nuryshev, Xinhua'nın Kazakistan ile ilgili hikayeleri tanıtmaya devam etmesini umduğunu ve Xinhua'nın Astana'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ilişkin haberlerinin tam anlamıyla başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Shanghai, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinhua Haber Ajansı, Kazakistan ile haberleşme ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
22:38 Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 11:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Xinhua Haber Ajansı, Kazakistan ile haberleşme ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement