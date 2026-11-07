Xinhua ile DPA, yapay zeka ve medya inovasyonunda işbirliğini güçlendirmek istiyor

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Alman Haber Ajansı (DPA) Başkanı ve CEO'su Peter Kropsch ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Fu cuma günkü görüşmede Xinhua ile DPA'nın 1974'ten bu yana yakın işbirliğini sürdürdüğünü belirterek, Xinhua'nın kuruluşunun 95. yıldönümü ve 7. Dünya Medya Zirvesi vesilesiyle DPA ile yapay zeka ve medya inovasyonu alanlarındaki etkileşimi güçlendirmeye ve ikili işbirliğini yeni bir aşamaya taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Kropsch ise 95. yıldönümünü kutlayan ve 7. Dünya Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Xinhua'yı tebrik etti. Yapay zeka çağında haber ajanslarının haber üretimini güçlendirip geliştirmek üzere teknolojiden etkin şekilde yararlanması gerektiğini belirten Kropsch, Xinhua da dahil olmak üzere tüm dünyadaki medya kuruluşlarıyla daha yakın etkileşimde bulunmayı ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.