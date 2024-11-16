Xinhua ve Suudi Arabistan'dan İşbirliği Anlaşması

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BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı ve Suudi Arabistan Haber Ajansı, başkent Beijing'de aralarında haber işbirliği, gazeteci eğitimi gibi konuların bulunduğu alanlara ilişkin anlaşma imzaladı.

Anlaşma Cuma günü Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ile Suudi Arabistan Haber Ajansı Başkan Vekili Ali Elzeyd tarafından imzalandı. Fu, Xinhua'ya ziyarette bulunan Elzeyd ile de görüştü.

Taraflar iki ajans arasındaki dostane etkileşimi daha da artırma ve Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişimine sürekli yeni katkılarda bulunma konusunda mutabakata vardı.