Xizang'da Heyelan: Yol Temizleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Xizang'da Heyelan: Yol Temizleme Çalışmaları Başladı

Xizang\'da Heyelan: Yol Temizleme Çalışmaları Başladı
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Xizang'da meydana gelen heyelan sonrası G216 yolunda temizlik ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

LHASA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelanın ardından yerel yetkililer, ulusal karayolu G216'nın etkilenen bölümünde acil kurtarma ve yol temizleme çalışmaları başlattı.

Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla, etkilenen bölümün yaklaşık 800 metresi temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan heyelan bölgesinde acil müdahale ve malzeme taşıma araçlarının düzenli şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla 164 trafik polisi görev yaptı.

Xizang'ın Gyirong ilçesindeki Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua

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