Xizang\'daki 7,0\'lık depremde 2.500\'den fazla kurtarma personeli görev aldı

Xizang'daki 7,0'lık depremde 2.500'den fazla kurtarma personeli görev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xizang'da 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından 2.500'den fazla kurtarma personeli yardım çalışmalarına katıldı. Cumartesi saat 11.00 itibarıyla bölgeye 52.450 koli yardım malzemesi gönderildi, 35 geçici barınma alanı kuruldu.
NAGQU, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından 2.500'den fazla kurtarma personeli yardım çalışmalarına katıldı.
Deprem bölgesine cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla 52.450 koli afet yardım malzemesi gönderilirken, 35 geçici barınma alanı kuruldu.
Yerel Acil Durum Komuta Merkezi, tıbbi tedavi hizmetlerinin yanı sıra halk sağlığını koruma ve salgın hastalıkları önleme çalışmalarının düzenli şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?