Çin\'de Geliştirilen Uçan Otomobil Alçak İrtifa Test Uçuşunu Tamamladı

Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlanıyor

Bodrumlu açık yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı tamamlayarak en genç Türk sporcu unvanını aldı. Şimdi ise Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlıklarını tamamladı. Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarını tamamlayarak Guinness rekorunu da hedefliyor.