ÇEKİM TARİHİ: 8 Mart 2024
Uçan otomobilin çeşitli görüntüleri
Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan teknoloji şirketi XPENG AEROHT tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Cuma günü eyalet merkezi Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu tamamladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Geliştirilen Uçan Otomobil Alçak İrtifa Test Uçuşunu Tamamladı - Son Dakika
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada motosikletin kaldırıma çarparak devrildiği ve ahşap çiçekliğin yerinden söküldüğü belirtildi. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bodrumlu açık yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı tamamlayarak en genç Türk sporcu unvanını aldı. Şimdi ise Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlıklarını tamamladı. Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarını tamamlayarak Guinness rekorunu da hedefliyor.
Siirt'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi. Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve yakınları katıldı. Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacaklarını ifade etti. Taşkın, depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacak.
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